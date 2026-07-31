«Абсолютный хаос». Десятки тысяч мигрантов штурмуют испанскую границу, погибли 19 человек

Почти 50 тысяч мигрантов прорвались из Марокко в Испанию за сутки

Почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки. Уже как минимум 19 человек погибли, пытаясь добраться вплавь. Местные власти не справляются с наплывом мигрантов — Испании пришлось мобилизовать армию. Ситуация уже привела к дипломатическому конфликту Мадрида с Римом: Италия пригрозила исключить Испанию из Шенгенской зоны. Из-за чего разгорелся миграционный кризис и что происходит в Сеуте — в материале «Газеты.Ru».

Испанские власти приняли решение направить военных в город Сеута после массовой попытки мигрантов прорваться в эксклав через границу с Марокко, сообщает испанская газета El Pais.

Сеута — испанский автономный город на северном побережье Африки, он окружен территорией Марокко и отделен от Испании Гибралтарским проливом. Мигранты пытаются попасть в Сеуту, чтобы оказаться под юрисдикцией Испании и попросить убежище в ЕС. Такое происходило и раньше, но 30 июля начался массовый прорыв.

Fabian Bimmer/Reuters

По данным департамента национальной безопасности Испании, за последние сутки около 49 тысяч мигрантов пересекли границу Марокко и Испании в Сеуте.

В соцсетях появились десятки видео, как толпы людей из Марокко, Алжира и стран к югу от Сахары — в основном молодых мужчин — пытаются прорваться через границу. Они преодолевают заграждения, стремятся пересечь границу вплавь на надувных матрасах, кругах и лодках. По данным El País, с начала кризиса не менее 19 человек погибли — их тела наши в море.

Возле границы также произошли столкновения с марокканскими силовиками, неизвестные подожгли автобус и несколько автомобилей.

Fabian Bimmer/Reuters

В полиции сообщили, что около 400 мигрантов ожидают размещения в центре временного пребывания иностранцев CETI, хотя все 512 мест в учреждении уже заняты. Рядом с переполненным центром возник стихийный лагерь. Глава Ассоциации гражданской гвардии Сеуты назвал происходящее «абсолютным хаосом» и полным крахом системы охраны границы.

«Вооруженные силы будут оказывать поддержку Гражданской гвардии в осуществлении ее полномочий, а также будут выполнять те задачи, которые могут оказаться необходимыми для обеспечения безопасности в городе Сеута», — заявили в испанском правительстве.

Министр внутренних дел Испании и премьер-министр страны Педро Санчес отправились в Сеуту. Санчес пообещал, что его правительство будет сотрудничать с марокканскими властями, чтобы «как можно скорее восстановить нормальную обстановку».

Мэр Сеуты Хуан Хесус Вивас призвал власти Испании объявить режим чрезвычайной ситуации и назвал происходящее «гуманитарной катастрофой».

Однако правительство Испании отказалось вводить режим ЧС, указав, что действующее законодательство не относит миграционный кризис к основаниям для такого решения.

Испанские власти уже закрыли пограничный переход Бени-Энзар между Марокко и автономным городом Мелилья после попытки массового прорыва мигрантов.

Fabian Bimmer/Reuters

Из-за чего мигранты штурмуют Сеуту?

Ситуация, при которой мигранты пытаются пересечь границу в Сеуте ради убежища в ЕС — не новая. Однако причиной нынешнего кризиса называют решение Верховного суда Испании от 8 июля. Оно запретило немедленно выдворять из Сеуты и Мелильи нелегальных мигрантов . Теперь каждому из них должны предоставить возможность запросить убежище. Это решение продолжило курс левого испанского правительства на лояльное отношение к мигрантам.

МВД Испании считает, что решение суда спровоцировало организаторов нелегальной миграции активнее продвигать свои услуги. Ссылаясь на решение суда, они распространяли в соцсетях сообщения, обещающие почти гарантированный переезд в ЕС, ведь теперь нелегального мигранта депортировать значительно сложнее.

Посольство Марокко в Мадриде также связало массовое прибытие нелегальных мигрантов с деятельностью преступных сетей, занимающихся торговлей людьми и их незаконной переправкой через границу.

Дополнительным фактором стала недавно объявленная легализация около 500 тысяч мигрантов, уже живущих в Испании без документов. Однако она распространяется только на тех, кто уже жил в Испании до 1 января 2026 года.

Fabian Bimmer/Reuters

Конфликт в Евросоюзе

Новый миграционный кризис уже привел к дипломатическому конфликту между Испанией и Италией. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони написала в X, что готова принять чрезвычайные меры для защиты границ. Она пригрозила восстановить контроль для прибывающих из Испании, а глава итальянского МИД Антонио Таяни обвинил правительство Педро Санчеса в «поощрении торговли людьми».

«Из-за миграционного кризиса в Сеуте правительство [Италии] рассматривает возможность приостановить действие Шенгенского режима в отношениях с Испанией», — пишет Corriere della Sera.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес назвал заявления итальянской стороны неуместными. По его словам, Мадрид ожидает от Рима как от партнера по Евросоюзу «европейской солидарности», а не «демагогии».

После этого испанский МИД вызвал посла Италии для объяснений.

Fabian Bimmer/Reuters

Власти Финляндии также возмутились происходящим. Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен заявила в Х, что Испания полностью провалила меры по защите внешней границы Шенгенской зоны от проникновения извне.

«Так продолжаться не может. Все европейские страны должны поддержать предложение Мелони. Страны, которые не выполняют свои обязательства по защите внешней границы, не могут быть членами Шенгенской зоны», — добавила она.

Как в мире отреагировали на кризис в Сеуте?

Миллиардер и владелец соцсети X Илон Маск сравнил миграционный кризис в Сеуте с фильмом про зомби «Война миров Z», и заявил, что Испания будет уничтожена.

«Если Испания предоставляет мигрантам бесплатные блага, уровень которых превышает условия жизни более чем в 90% стран мира, она создает стимул для 90% населения Земли переехать в Испанию, а это примерно для 7 миллиардов человек», — написал Маск.

Глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в соцсети X сравнил кризис с захватом Рима варварами.

«Варвары у ворот: 410 год нашей эры против современности», — написал он и в качестве иллюстрации опубликовал картину «Крушение» американского художника Томаса Коула из серии «Путь империи», а также фотографию окрестностей Сеуты.

Осудили происходящее и в Белом доме: заместитель пресс-секретаря Анна Келли связала прорыв границы с политикой «крайне левого» правительства Испании.