Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
 (обновлено  )
Политика

Сторонница Трампа назвала Россию «антиамериканской» страной

Активистка Лумер упрекнула Россию в стремлении к «многополярности»
AP

Многополярность, которой хочет Россия, означает конец американского превосходства, и поэтому ценности Москвы и Вашингтона не совпадают. Об этом заявила американская активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер, пишет Washington Post (WP).

«Россия антиамериканская, их ценности не совпадают с нашими, и они хотят многополярности, что означает конец американского превосходства, а это плохо для Америки», — сказала она.

Активистка добавила, что США «ничего не выиграют» от поддержки России. Кроме того, Лумер подчеркнула, что Россия якобы проводит некие «операции» в соцсетях, направленные на то, чтобы «посеять хаос и раскол в американской политике и радикализовать людей, особенно правых».

В июле Лумер посетила Украину и взяла интервью у президента страны Владимира Зеленского. Также она призвала президента США Дональда Трампа лично приехать на Украину.

Кроме того, в июле она заявила, что Россия якобы может быть причастна к кончине американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Ранее в США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как правильно заводить полезные контакты в 2026 году и чего от них ждать? Гайд по нетворкингу
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!