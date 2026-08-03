Многополярность, которой хочет Россия, означает конец американского превосходства, и поэтому ценности Москвы и Вашингтона не совпадают. Об этом заявила американская активистка и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер, пишет Washington Post (WP).

«Россия антиамериканская, их ценности не совпадают с нашими, и они хотят многополярности, что означает конец американского превосходства, а это плохо для Америки», — сказала она.

Активистка добавила, что США «ничего не выиграют» от поддержки России. Кроме того, Лумер подчеркнула, что Россия якобы проводит некие «операции» в соцсетях, направленные на то, чтобы «посеять хаос и раскол в американской политике и радикализовать людей, особенно правых».

В июле Лумер посетила Украину и взяла интервью у президента страны Владимира Зеленского. Также она призвала президента США Дональда Трампа лично приехать на Украину.

Кроме того, в июле она заявила, что Россия якобы может быть причастна к кончине американского сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ).

Ранее в США фразой «с этой нацией покончено» оценили дальнейшие перспективы Украины.