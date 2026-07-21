Близкая к Трампу активистка посетила Украину

Американская активистка Лора Лумер, близкая к президенту США Дональду Трампу, посетила Украину. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

По информации журналистов, женщина приехала в Киев. С какой целью, в материале не уточняется.

Как отметили авторы публикации, в прошлом Лора Лумер критиковала украинского лидера Владимира Зеленского и призывала прекратить помогать Киеву. Однако позднее активистка рассказала, что якобы «была пропитана пропагандой российских СМИ» и поэтому ошибалась. Тогда же она признала, что Москва «очень хороша в информационной войне».

5 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели телефонный разговор, который продлился почти 1,5 часа. Американский лидер назвал состоявшуюся беседу «очень хорошей». Главы государств обсудили ситуацию на Украине и в Иране, а также дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона. По итогам беседы была подтверждена готовность продолжить двусторонний диалог.

Спустя три дня хозяин Белого дома встретился с Зеленским и в ходе переговоров сообщил, что собирается снова позвонить Путину. Но, как рассказали в Кремле, Трамп пока не выполнил свое обещание.

Ранее журналисты узнали, что директор ФБР США планирует посетить Россию.