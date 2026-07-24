Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

Зеленский готов ехать в США для подписания мирного соглашения с Россией

Зеленский: мирное соглашение с Россией может быть подписано в США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. Слова украинского лидера приводит «Интерфакс-Украина».

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения», — отметил Владимир Зеленский в беседе с журналисткой Лорой Лумер.

Он добавил, что все зависит от президента США Дональда Трампа, который также должен определить место встречи.

23 июля в Маниле (Филиппины) прошла встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. В ходе этой встречи Лавров заявил о готовности России к разрешению конфликта в Украине и подчеркнул приверженность Москве предложениям, обсуждавшимся на саммите в Анкоридже в 2025 году.

До этого корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которых рассматривались возможные пути возобновления дипломатических усилий для прекращения конфликта на Украине.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что на самом деле нужно Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
ИИ помог парализованному, а роботы наконец научились складывать белье. Главные новости из мира будущего
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!