Зеленский готов ехать в США для подписания мирного соглашения с Россией

Зеленский: мирное соглашение с Россией может быть подписано в США

Президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность подписать мирное соглашение с Россией в США. Слова украинского лидера приводит «Интерфакс-Украина».

«Да, я готов. Я готов приехать в Овальный кабинет или в Мар-а-Лаго для подписания мирного соглашения», — отметил Владимир Зеленский в беседе с журналисткой Лорой Лумер.

Он добавил, что все зависит от президента США Дональда Трампа, который также должен определить место встречи.

23 июля в Маниле (Филиппины) прошла встреча между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и госсекретарем США Марко Рубио. В ходе этой встречи Лавров заявил о готовности России к разрешению конфликта в Украине и подчеркнул приверженность Москве предложениям, обсуждавшимся на саммите в Анкоридже в 2025 году.

До этого корреспондент Axios Барак Равид сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, на которых рассматривались возможные пути возобновления дипломатических усилий для прекращения конфликта на Украине.

Ранее экс-советник Трампа рассказал, что на самом деле нужно Украине.