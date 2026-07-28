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Политика

Взявшая интервью у Зеленского соратница Трампа пригласит его на Украину

Активистка Лумер: Трампу необходимо самому посетить Украину
Evan Vucci/AP

Американская активистка и блогер Лора Лумер заявила, что президент США Дональд Трамп должен лично посетить Украину. Ее слова приводит «Украинская правда».

«Я скажу, что как человек, побывавший в Украине, считаю, что ему [Дональду Трампу] стоит самому сюда приехать. Также я думаю, что часть мирных переговоров следует проводить в Киеве, а не в Москве», — сказала Лумер.

Она также захотела призвать президента США продолжать поддерживать Украину в «этой борьбе». При этом активистка заметила, что Вашингтон уже и так это делает.

До этого Лора Лумер, близкая к президенту США Дональду Трампу, посетила Украину.

В прошлом Лора Лумер критиковала украинского лидера Владимира Зеленского и призывала прекратить помогать Киеву. Однако позднее активистка рассказала, что якобы «была пропитана пропагандой российских СМИ» и поэтому ошибалась. Тогда же она признала, что Москва «очень хороша в информационной войне».

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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