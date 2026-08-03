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Политика

Борис Надеждин покинул Россию

Борис Надеждин уехал из России во Францию
Максим Блинов/РИА Новости

Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) покинул Россию. Он опубликовал пост в своем Telegram-канале.

«Есть хорошие новости. Я жив и на свободе. Увы, пока не в России», — рассказал Надеждин в видео, записанном на фоне Эйфелевой башни.

Он добавил, что сейчас ему необходимо «осмотреться и понять, как жить дальше».

19 июля Надеждин объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму, поскольку закон не позволяет ему избираться. По словам политика, причиной закрытия кампании стало давление государства. Он отметил, что не готов подвергать риску тех, кто поддерживает его: семью, штаб и сторонников.

17 июля суд подмосковного города Долгопрудный оштрафовал Бориса Надеждина на 1000 рублей за публичную демонстрацию экстремистской символики. Поводом послужил пост в Telegram-канале Надеждина от 8 ноября 2023 года, содержащий ссылку на стрим с портретом Алексея Навального. Адвокат Наталия Тихонова пояснила, что полиция усмотрела в этом признаки нарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Задержанному политику грозил либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее стало известно о попытках взыскать с Надеждина полуторамиллионный долг.

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