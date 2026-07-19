Надеждин объявил о прекращении избирательной кампании в Госдуму

Политик Борис Надеждин (признан в РФ иностранным агентом) объявил в своем Telegram-канале о прекращении избирательной кампании в Госдуму, поскольку закон не позволяет ему избираться.

«Признание иноагентом и виновным по экстремистской статье исключает возможность избраться в Госдуму — в силу закона о выборах», — написал Надеждин, добавив, что для него «возможности легально заниматься оппозиционной политикой в России исчерпаны».

По словам политик, причиной закрытия кампании стало давление государства. Он отметил что не готов подвергать риску тех, кто поддерживает его: семью, штаб и сторонников.

«Сейчас мне надо продумать, как жить дальше. Надеюсь, останусь жив и на свободе. Уверен — все будет хорошо, хоть и не сразу!», — добавил политик.

17 июля суд подмосковного города Долгопрудный оштрафовал Бориса Надеждина на 1000 рублей за публичную демонстрацию экстремистской символики. Поводом послужил пост в Telegram-канале Надеждина от 8 ноября 2023 года, содержащий ссылку на стрим с портретом Алексея Навального. Адвокат Наталия Тихонова пояснила, что полиция усмотрела в этом признаки нарушения по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Задержанному политику грозил либо штраф, либо административный арест на срок до 15 суток.

Надеждин был депутатом Госдумы в 1999–2003 годах, а в 2024-м пытался баллотироваться в президенты, но ЦИК отказал в регистрации из-за признания недействительными части подписей.

Ранее стало известно о попытках взыскать с Надеждина полуторамиллионный долг.