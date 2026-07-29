Венгрия заблокировала переговоры о вступлении Украины в Евросоюз

FT: Венгрия заблокировала переговоры по двум пунктам о вступлении Украины в ЕС

Венгрия в ходе технических консультаций заблокировала начало переговоров по двум пунктам о вступлении Украины в Европейский союз. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Речь идет о пунктах, касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики. По данным издания, в сложившейся ситуации европейские чиновники считают, что для сохранения поддержки Венгрии необходимо воздействовать на нее.

Также неназванный представитель Венгрии заявил газете, что Украина не должна получать более благоприятное отношение, чем кандидаты из Западных Балкан, которые годами пытаются выполнить требования Евросоюза.

В начале июля Венгрия разрешила Европейскому союзу начать следующий кластер переговоров с Украиной по вступлению в ЕС, однако выступила против ускорения процесса вступления, написал бывший венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

В конце июня портал Euronews со ссылкой на нескольких чиновников и дипломатов сообщал, что из-за позиции Венгрии ЕС изменил план вступления Украины в объединение и теперь хочет разблокировать не пять, а два переговорных кластеров в июле.

Ранее Орбан призвал власти Венгрии сохранить нейтралитет по Украине.