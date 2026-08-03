Нетаньяху узнал об отмене ударов Израиля и США по Ирану из соцсетей Трампа

Израиль узнал об отмене совместных с США ударов по Ирану из поста Трампа

Израильские власти узнали об отмене совместных с США ударов по Ирану из поста американского президента Дональда Трампа в Truth Social, пишет The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12.

В материале отмечается, что Центральное командование вооруженных сил США тоже заранее не знало об отмене атаки.

«Несколько часов мы оставались в неведении. Президент Трамп оставил нас блуждать в тумане. Высокопоставленные официальные лица получали информацию о происходящем из социальных сетей Трампа», — описал происходящее высокопоставленный израильский чиновник.

Телеканал уточняет, что об отмене ударов из интернета узнали в том числе премьер Биньямин Нетаньяху, и глава минобороны страны Исраэль Кац. При этом власти Израиля «чувствовали себя так, как будто их бросили». Сначала в стране решили, что таким образом американский лидер хочет усыпить бдительность Ирана, но позднее в США подтвердили, что удары откладываются.

До этого Трамп отказался от запланированной на выходные масштабной атаки на Иран, сделав ставку на новую попытку договориться с Тегераном. Подготовка ударов по иранской энергетической инфраструктуре была остановлена после консультаций с государствами Персидского залива, предупредившими об угрозе региональной эскалации. В ближайшее время Вашингтон намерен добиться открытия Ормузского пролива и «прекращения ядерной угрозы Ирана». В случае провала переговоров президент США пригрозил Ирану «военным террором».

На этом фоне в конце июля пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о подозрениях в возможной российской помощи Ирану в нанесении ударов по американским объектам.

Ранее в США обеспокоились «неадекватным» шпионажем Израиля за американскими чиновниками.