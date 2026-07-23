Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Политика

В Кремле не стали отвечать на обвинения в причастности РФ к ударам Ирана по объектам США

Песков не стал комментировать обвинения в причастности РФ к ударам Ирана
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подозрениях в возможной помощи РФ Ирану в нанесении ударов по объектам США не являются поводом для комментариев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», — сказал он.

До этого агентство Reuters писало, что американская разведка начала проверку возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе. По информации СМИ, Вашингтон подозревает Москву в предоставлении Ирану данных о целях и передаче передовых технологий беспилотников.

Отмечается, что аналитики пока не пришли к окончательным выводам, однако в качестве возможных доказательств они приводят эффективность и точность ударов, а также более широкую техническую поддержку Ирана со стороны России. По данным источников, как минимум два объекта ЦРУ подверглись атакам в марте — один в Саудовской Аравии, другой на востоке Ирака. Два западных чиновника в Персидском заливе заявили, что атака в Саудовской Аравии была совершена с использованием двух модернизированных Россией версий иранских беспилотников «Шахед».

Кроме того, по данным Reuters, Россия якобы помогла Ирану повысить точность ракет «Шахед-136», предоставив спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая является более точной и сложнее поддается глушению.

Ранее в США рассказали о новой помощи России Ирану.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Нужно ли учить ребенка читать в три года? Отвечает педагог-психолог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!