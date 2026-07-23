В Кремле не стали отвечать на обвинения в причастности РФ к ударам Ирана по объектам США

Песков не стал комментировать обвинения в причастности РФ к ударам Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сообщения о подозрениях в возможной помощи РФ Ирану в нанесении ударов по объектам США не являются поводом для комментариев. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Я не думаю, что сообщение о неких подозрениях является поводом для комментариев», — сказал он.

До этого агентство Reuters писало, что американская разведка начала проверку возможной причастности России к ударам иранских беспилотников по объектам ЦРУ в Персидском заливе. По информации СМИ, Вашингтон подозревает Москву в предоставлении Ирану данных о целях и передаче передовых технологий беспилотников.

Отмечается, что аналитики пока не пришли к окончательным выводам, однако в качестве возможных доказательств они приводят эффективность и точность ударов, а также более широкую техническую поддержку Ирана со стороны России. По данным источников, как минимум два объекта ЦРУ подверглись атакам в марте — один в Саудовской Аравии, другой на востоке Ирака. Два западных чиновника в Персидском заливе заявили, что атака в Саудовской Аравии была совершена с использованием двух модернизированных Россией версий иранских беспилотников «Шахед».

Кроме того, по данным Reuters, Россия якобы помогла Ирану повысить точность ракет «Шахед-136», предоставив спутниковую навигационную систему «Комета-М», которая является более точной и сложнее поддается глушению.

Ранее в США рассказали о новой помощи России Ирану.