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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В США обеспокоились «неадекватным» шпионажем Израиля за американскими чиновниками

NYT: масштабы шпионажа Израиля за чиновниками США перешли черту
AP

Некоторые американские чиновники считают, что масштабы шпионажа Израиля за США на фоне переговоров с Ираном перешли черту, пишет The New York Times (NYT).

В докладах американской разведки отмечается, что Израиль активизировал усилия, направленные на перехват разговоров спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, замглавы Пентагона по политическим делам Элбриджа Колби и высокопоставленного чиновника Майкла П. ДиМино IV. А американские военные в Израиле обнаружили, что на их телефоны было тайно установлено ПО для прослушивания разговоров.

«Уровень контрразведывательной угрозы со стороны Израиля в последние недели повысился до высшего уровня, с высокого до критического», — говорится в статье.

В материале отмечается, что ВС США и Израиля обмениваются огромным объемом тактической и оперативной информации в связи с военными действиями против Ирана. Однако Израиль стремится получить представление о стратегии американского лидера и его меняющейся позиции в отношении переговоров с Исламской Республикой.

Один из источников NYT в США назвал агрессивность израильской разведки «неадекватной».

«Склонность некоторых высокопоставленных чиновников [американской] администрации... летать на частных самолетах, вести дела, касающиеся национальной безопасности, по личным телефонам и отказываться от работы в посольствах США за рубежом делала их особенно уязвимыми мишенями для разведывательных служб», — отметил другой источник.

До этого стало известно о возросшей обеспокоенности Пентагона из-за того, что Израиль может активизировать шпионаж против США. В ведомстве опасались, что Тель-Авив мог предпринять «особые действия», чтобы узнать о дискуссиях и о процессе принятия решений в Белом доме.

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