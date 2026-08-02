В честь Трампа назвали самую длинную трассу в Африке

В честь президента США Дональда Трампа назвали самую длинную трассу в Африке. Об этом сообщает MAP.

Его именем назвали трассу Тизнит — Дахла протяженностью более тысячи километров.

«Я принял решение назвать один из важнейших объектов дорожной инфраструктуры королевства автомагистралью Дональда Трампа. Протяженностью более 1055 км», — привело агентство слова короля Марокко Мухаммеда VI из письма главе Белого дома.

В мае президент России Владимир Путин назначил Игоря Беляева новым послом России в Марокко. До него эту должность занимал Владимир Байбаков.

В октябре прошлого года в Москве прошла встреча глав МИД России и Марокко Сергея Лаврова и Насера Бариты. Во время переговоров африканский дипломат передал наилучшие пожелания и привет Владимиру Путину от марокканского монарха.

Ранее сообщалось, что Россия создаст инженерные классы в государствах Африки.