Король Марокко передал приветствие президенту России

Глава МИД Марокко передал приветствие короля Путину
Zhao Dingzhe/Global Look Press

Глава МИД Марокко Насер Бурита в Москве передал министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову приветствие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Также я хотел бы передать наилучшие пожелания и привет от марокканского монарха - короля Мухаммеда VI, - Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации», — сказал Бурита.

Также Бурита сообщил, что король Марокко Мухаммед VI ценит сложившиеся отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы подтвердили то, что стратегическое партнерство связывает наши страны. Это в том числе и позиция короля Марокко, он ценит эти отношения и также ценит отношения, которые связывают его с президентом», — сообщил дипломат.

Бурита отметил, что в следующем году пройдет 10 лет с момента подписания заявления об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Марокко.

«Это будет хорошим шансом отметить подписание данного документа и ряда других, которые были подписаны в ходе тогдашнего визита марокканского монарха», — подчеркнул он.

16 октября Лавров сообщил главе марокканского МИДа о том, что Россия готова содействовать процессам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем востоке, где уже запущен первый этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

Ранее привет Путину передал штурмовавший Капитолий «шаман».

