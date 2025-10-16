Король Марокко передал приветствие президенту России

Глава МИД Марокко Насер Бурита в Москве передал министру иностранных дел Российской Федерации Сергею Лаврову приветствие президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает ТАСС.

«Также я хотел бы передать наилучшие пожелания и привет от марокканского монарха - короля Мухаммеда VI, - Владимиру Владимировичу Путину, президенту Российской Федерации», — сказал Бурита.

Также Бурита сообщил, что король Марокко Мухаммед VI ценит сложившиеся отношения с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы подтвердили то, что стратегическое партнерство связывает наши страны. Это в том числе и позиция короля Марокко, он ценит эти отношения и также ценит отношения, которые связывают его с президентом», — сообщил дипломат.

Бурита отметил, что в следующем году пройдет 10 лет с момента подписания заявления об углубленном стратегическом партнерстве между Россией и Марокко.

«Это будет хорошим шансом отметить подписание данного документа и ряда других, которые были подписаны в ходе тогдашнего визита марокканского монарха», — подчеркнул он.

16 октября Лавров сообщил главе марокканского МИДа о том, что Россия готова содействовать процессам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем востоке, где уже запущен первый этап реализации мирного плана президента США Дональда Трампа по Газе.

