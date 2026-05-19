Путин назначил нового посла РФ в Марокко

Президент РФ Владимир Путин назначил Игоря Беляева новым послом России в Марокко. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Беляева Игоря Алексеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Королевстве Марокко», — говорится в документе.

До него должность посла РФ в Марокко занимал Владимир Байбаков.

14 мая Путин подписал указы о смене главы дипломатической миссии в Республике Кабо-Верде. Новым чрезвычайным и полномочным послом РФ в Кабо-Верде назначен Андрей Михайлович Мартыненко.

Одновременно президент освободил от должности предыдущего посла — Юрия Материя, который руководил дипломатической миссией с 8 сентября 2022 года.

14 апреля Путин назначил Станислава Кранса новым послом России в Новой Зеландии. Другим указом президент освободил от обязанностей посла в этой стране Георгия Зуева.

Ранее Орда стал послом Белоруссии в Монголии.