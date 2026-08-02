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Политика

Трамп опубликовал свою фотографию с инопланетянином

Трамп опубликовал созданное с помощью ИИ его фото с инопланетянином
realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп выложил в социальной сети Truth Social созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ) его фотографию с инопланетянином.

Он не сопроводил пост подписями. При этом пост опубликован вместе с остальными снимками главы Белого дома, сгенерированными с помощью ИИ.

В мае Пентагон в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE) опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). В сообщении подчеркивалось, что, в отличие от предыдущих американских лидеров, которые пытались «дискредитировать или переубедить» граждан, действующий президент США выступает за «максимальную прозрачность» в этом вопросе.

В декабре прошлого года президента России Владимира Путина во время прямой линии попросили подмигнуть, если ему известно о существовании инопланетной жизни, но он не может об этом открыто говорить из-за секретности. Глава государства в ответ пообещал «подмигнуть потом».

Ранее ученым запретили «самовольно» контактировать с пришельцами.

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