Пентагон впервые опубликовал архивные данные об НЛО

Пентагон опубликовал архивные данные о неопознанных летающих объектах (НЛО). Об этом военное министерство страны сообщило в соцсети X.

«Сегодня Военное министерство объявило о первоначальном выпуске новых, никогда ранее не публиковавшихся файлов о неопознанных аномальных явлениях в рамках президентской программы Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE)», — говорится в сообщении.

Программа направлена на повышение прозрачности в отношении информации о неопознанных аномальных явлениях (UAP, ранее называемых UFO).

В сообщении подчеркивается, что, в отличие от предыдущих американских лидеров, которые пытались «дискредитировать или переубедить» граждан, Дональд Трамп выступает за «максимальную прозрачность» в этом вопросе.

На сайте ведомства были размещены более 162 файлов, в том числе фото, видео и текстовые документы с разведданными и досье ФБР, включающими показания очевидцев, гражданских лиц, военных и астронавтов NASA.

В конце апреля Трамп пообещал представить миру правительственные документы о феномене НЛО. По его словам, «это нечто, захватывающее умы».

До этого экс-президент США Обама заявил, что инопланетяне существуют, но он их не видел. Он также заявил, что в «Зоне 51» нет никакой подземной базы, где хранят инопланетян, и это «грандиозный заговор».

Ранее американский астронавт рассказал о встрече с внеземным разумом в собственной спальне.

 
