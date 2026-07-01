Ученым запретили «самовольно» контактировать с пришельцами

IAA: ученым запретили отвечать инопланетянам без консультации с ООН

Международная академия астронавтики (IAA) впервые с 2010 года обновила протоколы, регулирующие действия ученых при обнаружении возможного сигнала внеземного происхождения. Документ опубликован на официальном сайте организации.

Согласно обновленным рекомендациям, исследователям не следует самостоятельно отправлять ответные сообщения или иные сигналы предполагаемым внеземным цивилизациям. Если обнаруженный сигнал будет подтвержден, вопрос о дальнейших действиях должен обсуждаться на международном уровне с участием Организации Объединенных Наций (ООН).

Протокол также предусматривает, что в случае обнаружения потенциального сигнала внеземного происхождения ученые обязаны подготовить официальный отчет и уведомить ряд международных организаций, прежде чем предпринимать какие-либо дальнейшие шаги.

Обновленные рекомендации касаются программ поиска внеземного разума (SETI) и призваны обеспечить международную координацию действий в случае возможного первого контакта с внеземной цивилизацией.

Ранее ученые объяснили, почему люди до сих пор не «поймали» сигналы инопланетян.