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Эррол Маск: фейки о России на Западе насаждаются со школьной скамьи

Бизнесмен Маск: на Западе с детства навязывают неправду о России
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Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск, выступая на «Форуме будущего 2050», рассказал, что антироссийские нарративы на Западе навязываются буквально с детства. Его слова цитирует Tsargrad.tv.

«Когда вырастаешь на Западе, тебя со школьной скамьи учат, что русские плохие. И они хотят прийти сюда и забрать тебя. Если ты маленький мальчик — тебя заберут страшные русские. Когда растешь, эта мысль только крепнет. Постоянно говорят, что все, что делает Россия, — это плохо», — поделился Маск-старший.

При этом он подчеркнул, что реальность, которую он увидел в России, оказалась полной противоположностью западной пропаганде.

8 июня отец Илона Маска прилетел в Москву, чтобы принять участие в «Форуме будущего 2050». Мероприятие состоялось 9-10 июня. Бизнесмен выступил на нем в качестве спикера.

На полях форума Эррол Маск отметил, что российская столица совершенно не похожа на ту, что показывают западные СМИ. По его словам, зарубежной прессе просто не разрешают говорить правду.

Ранее политолог рассказал, как связан визит отца Маска в Москву с отношением Илона к России.

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