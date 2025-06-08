Отец Илона Маска прибыл в Москву для участия в форуме

Бизнесмен и торговец драгоценными камнями, отец американского предпринимателя Илона Маска, Эррол прибыл в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что отец американского миллиардера приехал в Россию для участия в «Форуме будущего 2050». Мероприятие состоится с 9 по 10 июня в российской столице. Ожидается, что Маск выступит на мероприятии в качестве спикера.

Маск совершил ошибку, вступив в конфликт с президентом США Дональдом Трампом, бизнесмен очень устал и у него стресс, заявил Эррол Маск прокомментировал ссору президента и предпринимателя. Отец предпринимателя также добавил, что Маск придерживается своих принципов и не желает поддерживать неэффективные инициативы демократов.

Между Трампом и Маском произошла публичная перепалка из-за законопроекта о налоговых льготах для граждан. Предприниматель покинул пост руководителя Департамента эффективности правительства США (DOGE), после чего раскритиковал решение американского лидера по налогам. По мнению предпринимателя, законопроект, предусматривающий налоговые послабления, приведет к росту дефицита бюджета США.

Трамп в ответ предложил перестать предоставлять субсидии и контракты проектам Маска для экономии бюджета.

Ранее сообщалось, что союзникам Маска может грозить чистка из-за конфликта с Трампом.