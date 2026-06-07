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Бизнес

«Европа завидует»: отец Маска посоветовал россиянам игнорировать санкции

Эррол Маск призвал граждан России не обращать внимания на санкции
Сергей Бобылев/РИА Новости

Отец американского миллиардера Илона Маска, бизнесмен и торговец драгоценными камнями Эррол Маск в беседе с РИА Новости на полях ПМЭФ (Петербургского международного экономического форума) призвал граждан РФ быть благодарными за то, что они имеют.

По мнению Маска-старшего, европейские страны завидуют РФ и хотели бы быть на нее похожими.

«И вам не следует обращать внимания на санкции и эмбарго, которые вводятся в отношении России», — посоветовал бизнесмен россиянам.

До этого Маск-старший назвал Евросоюз «фейковой организацией», которая, по его словам, никого не представляет и никем не поддерживается. При этом члены ЕС пытаются притворяться, что это не так.

В этом году XXIX Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня в КВЦ «Экспофорум». Страной-гостем стала Саудовская Аравия: проведение ПМЭФ было приурочено к 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

Россия также традиционно пригласила на форум страны СНГ. Присутствовали и официальные делегации и представители бизнеса из государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В расширенной программе форума было заявлено 150 мероприятий.

Ранее отец Маска заявил, что Эпштейн до сих пор жив.

 
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