Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Политика

В Финляндии рассказали об угрозе страны для России

Бывший депутат Туртиайнен: Финляндия представляет угрозу безопасности для России
Sergei Grits/AP

Финляндия представляет угрозу безопасности для России, поскольку является частью коллективного Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

Он также отметил, что Финляндия, учитывая размеры страны, представляет большую угрозу, чем можно было бы от нее ожидать.

Кроме того, Туртиайнен назвал провокацией создание в финской Лапландии бригады НАТО.

2 июля член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что в последние годы Хельсинки проводил в отношении Москвы «агрессивную политику» и занял одну из сторон украинского конфликта, хотя Финляндия не была его участницей. Членство страны в НАТО, по его словам, создает дополнительные проблемы. Политик выразил мнение, что для восстановления отношений с Россией Финляндия должна выйти из Североатлантического альянса.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Финляндия присоединилась к НАТО в надежде что-то получить от России в случае ее развала.

Ранее стало известно об отработке НАТО в Финляндии войны с Россией.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как переехать в другой регион по программе трудовой мобильности и какую субсидию за это можно получить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!