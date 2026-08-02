Финляндия представляет угрозу безопасности для России, поскольку является частью коллективного Запада. Об этом в беседе с РИА Новости заявил бывший депутат финского парламента, основатель партии «Власть принадлежит народу» Ано Туртиайнен.

Он также отметил, что Финляндия, учитывая размеры страны, представляет большую угрозу, чем можно было бы от нее ожидать.

Кроме того, Туртиайнен назвал провокацией создание в финской Лапландии бригады НАТО.

2 июля член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема заявил, что в последние годы Хельсинки проводил в отношении Москвы «агрессивную политику» и занял одну из сторон украинского конфликта, хотя Финляндия не была его участницей. Членство страны в НАТО, по его словам, создает дополнительные проблемы. Политик выразил мнение, что для восстановления отношений с Россией Финляндия должна выйти из Североатлантического альянса.

9 мая президент РФ Владимир Путин заявил, что Финляндия присоединилась к НАТО в надежде что-то получить от России в случае ее развала.

Ранее стало известно об отработке НАТО в Финляндии войны с Россией.