Политик Мема: Финляндия встала на сторону Украины, к которой не имеет отношения

В последние годы Хельсинки проводил в отношении Москвы «агрессивную политику» и занял одну из сторон украинского конфликта, хотя, по его словам, Финляндия не была его участницей. Об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Членство страны в НАТО, по его оценке, создает дополнительные проблемы. Политик считает, что закрытие пограничных пунктов между Россией и Финляндией негативно сказывается на финской экономике. Для восстановления отношений с Россией Финляндии следует выйти из состава НАТО, подытожил Мема.

До этого Мема заявил, что власти Финляндии, вероятно, «сошли с ума», раз разрешили пролет дронов ВСУ над территорией страны для нанесения ударов по России.

1 июля Россия закрыла несколько погранпереходов через границу с Финляндией, Латвией и Эстонией. В частности, речь идет о погранпереходах Вяртсиля, Выборг, Санкт-Петербург-Финляндский, Светогорск, Люття, Пыталово и Печоры-Псковские.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.