Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин объяснил, зачем Финляндия присоединилась к НАТО

Путин: Финляндия вошла в НАТО в надежде что-то оттяпать у России
Михаил Метцель/РИА Новости

Финляндия присоединилась к НАТО в надежде что-то получить от России в случае ее развала. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин, трансляцию ведет «Россия 24».

По его словам, Запад рассчитывал на быстрый крах России. По их прогнозам, в течение шести месяцев должны были встать предприятия и перестать работать банковская система, а миллионы людей — оказаться на улице, отметил Путин.

Он подчеркнул, что западные страны рассчитывали «что-то оттяпать» у России, «что-то хапнуть», в том числе Финляндия.

«Вот Финляндия зачем вступила в НАТО? У нас что с Финляндии были какие-то территориальные споры? Нет, все было давно решено. Чего в НАТО-то пошли? А в надежде, что здесь у нас все рухнет, а они тут как тут, цап-царап. Вот они уже там границу строят по реке Сестре», — сказал глава государства.

Путин добавил, что Россия строила отношения с Европой на принципах взаимного уважения, однако им этого показалось мало.

Сейчас в Европе уже ищут контакта с Россией, поскольку понимают, что «игра на повышение» в украинском конфликте будет им дорого стоить, отметил российский лидер.

Ранее Путин высказался о попытках Европы переписать историю Второй мировой войны.

 
Теперь вы знаете
Из плена на родину. Как Россия, Украина и США обменивались пленными — от военных до священников и киллера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!