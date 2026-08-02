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Политика

В США обвинили Трампа в предательстве

Экс-конгрессвумен Тейлор-Грин: Трамп предал своих сторонников из-за войн
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп предал своих сторонников, поскольку не сдержал предвыборное обещание не втягивать страну в войны за рубежом. Об этом в социальной сети X заявила бывший член палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

«Мы говорили: никаких больше зарубежных войн. Мы действительно были на это настроены и поддерживали Дональда Трампа, потому что он дал такое обещание. Но он предал нас всех. Мы привержены принципу «Америка прежде всего» для всех американцев - правых, левых, центристов», — написала экс-конгрессвумен.

Также она отметила, что «движение началось». Тейлор-Грин сопроводила свой пост фотографией, на которой, помимо нее самой, запечатлены в том числе бывший директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент, ушедший в отставку в знак несогласия с решением Белого дома начать военную операцию против Ирана, американский журналист Такер Карлсон и член палаты представителей конгресса США Томас Мэсси (республиканец от штата Кентукки), также выразившие несогласие с этим решением.

31 июля Трамп заявил, что не может назвать сроки завершения войны с Ираном, отметив, что подобные прогнозы делать крайне сложно.

Боевые действия США и Израиля против Ирана начались 28 февраля. В июне между Вашингтоном и Тегераном был подписан меморандум о прекращении огня на всех направлениях, включая Ливан. Однако 8 июля Соединенные Штаты возобновили массированные удары, мотивируя это нарушением Ираном договоренностей, касающихся безопасности в Ормузском проливе. Тегеран отвечает атаками по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в России предположили,что Трамп нанесет ядерный удар по Ирану.

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