В России предположили,что Трамп нанесет ядерный удар по Ирану

Политолог Асафов: СМИ пишут о Трампе в ловушке, чтобы подготовить к ядерным ударам

Публикации в американских СМИ о том, что президент Дональд Трамп якобы попал в ловушку из-за ситуации в Иране – это тестирование общественного мнения, чтобы понять, как американцы отнесутся к возможному ядерному удару по Тегерану. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил американист, политолог Александр Асафов.

«Честно говоря, я бы не воспринимал статьи американских СМИ о Трампе в ловушке буквально. Это в том числе вероятная легитимация в общественном сознании дальнейших агрессивных действий. Все говорят, что Трамп в ловушке, чтобы потом объяснить, почему ему, например, пришлось нанести ядерный удар», — сказал американист.

Политолог отметил, что возможность ядерного удара по Ирану обсуждается Пентагоном, причем в довольно открытом виде.

«Ситуация в Иране на самом деле находится в неуправляемой Трампом динамике, хотя он старательно делает вид, что это управляемая история. Поэтому американскому лидеру остаются только неприятные выходы из ситуации. Он либо предпринимает действительно жесткие действия, либо делает вид, что победил, при этом пойдя частично на иранские условия. Такой же метод был применен с Северной Кореей в первый срок Трампа», — заключил Асафов.

Противоречивые заявления президента США Дональда Трампа о продолжении ударов по Ирану показывают, что американский лидер по-прежнему находится в ловушке, созданной его собственными решениями. Об этом написал аналитик Стивен Коллинсон в статье для CNN.

«Противоречивые заявления показывают, что Трамп по-прежнему находится в ловушке, созданной его собственными решениями. Для того чтобы существенно изменить стратегическое положение, президенту, возможно, потребуется отдать приказ о более интенсивных и продолжительных военных действиях. Это почти наверняка спровоцирует ответную реакцию Ирана», — говорится в материале.

Ранее Трамп заявил о потере интереса к сделке с Ираном.