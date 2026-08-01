Трамп отказался назвать сроки окончания войны с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не может назвать сроки завершения войны с Ираном, отметив, что подобные прогнозы делать крайне сложно. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью американскому журналисту Стиву Груберу, опубликованном на его YouTube-канале.

Отвечая на соответствующий вопрос, Трамп сравнил нынешний конфликт с войной во Вьетнаме. При этом американский президент не уточнил, сколько, по его мнению, может продлиться военная кампания против Ирана.

«Это всегда сложно делать. Вьетнам продолжался 21 год, мы на пятом месяце войны с Ираном, и уже говорят, что это слишком долго. Жалуются те же люди, что держали нас во Вьетнаме 21 год. Это политика, и это ужасно», – заявил Трамп.

15 июня США и Иран объявили о намерении заключить соглашение, которое позволит открыть Ормузский пролив и остановить боевые действия. Официальный представитель МИД Швейцарии Николя Бидо сообщил, что подписание меморандума состоится 19 июня в швейцарском Бюргенштоке. Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что текст соглашения обнародуют не позднее пятницы, 19 июня.

В июне Трамп поблагодарил президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина за нейтралитет в отношении Ирана. По словам американского лидера, если бы Москва и Пекин не остались нейтральными в ситуации с Тегераном, то это бы осложнило положение США в конфликте.

Ранее Трамп назвал соглашение с Ираном «очень мощным».