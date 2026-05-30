Трамп хочет заменить на «главную звезду мира» отказавшихся выступать на 250-летии США

Президент Дональд Трамп на странице в своей соцсети Truth Social написал, что может заменить выступления некоторых артистов в Вашингтоне ко Дню независимости митингом «главной звезды мира».

Политик отметил, что у части исполнителей сдают нервы из-за концерта к 250-летию США.

«Я подумываю о том, чтобы пригласить самую главную звезду мира, человека, который собирает гораздо больше зрителей, чем Элвис в расцвете своей карьеры, и он делает это без гитары, человека, который любит нашу страну больше всех на свете, и человека, которого некоторые называют величайшим президентом в истории (ВЕЛИЧАЙШИМ!), Дональда Дж. Трампа», — поделился глава государства своими соображениями (орфография и пунктуация сохранены. — «Газета.Ru»).

Президент добавил, что поручил вместо выступлений артистов изучить возможность проведения митинга «Америка вернулась» в Вашингтоне.

До этого телеканал CBS передал, что некоммерческая организация Freedom 250 объявила первоначальный список артистов, выступления которых были запланированы по случаю празднования 250-летия США в Вашингтоне. Однако вскоре большая часть звезд отказалась выступать на мероприятии.

Прошлой осенью президент России Владимир Путин во время разговора с премьер-министром Виктором Орбаном сравнил Трампа с танком. Венгерский политик признался, что восхищается деловым подходом президента США и сравнил его с «торнадо». А Путин сказал, что Трамп «движется вперед как танк». По его мнению, это приносит плоды и этому можно только радоваться.

Ранее Трамп попросил включить Ave Maria, когда женщине поплохело во время его речи.