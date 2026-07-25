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Политика

Трамп определился с преемником на президентских выборах 2028 года

MS Now: Трамп решил, что Вэнс станет его преемником на выборах 2028 года
The White House/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп начал открыто поддерживать вице-президента Джеймса Дэвида Вэнса как кандидата в его преемники на выборах главы государства 2028 года. Об этом сообщает MS Now со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США.

«Это превратилось в «Джей Ди — наш парень, мы должны помочь Джей Ди», — рассказал источник издания.

По информации журналистов, хозяин Белого дома какое-то время выбирал между своим вице-президентом и государственным секретарем Марко Рубио. При этом на окончательное решение Трампа поддержать Вэнса повлияло недавнее выступление последнего в крупных американских медиа. Тогда он выступил в защиту политики, проводимой нынешним главой государства.

В материале также подчеркивается, что Трамп неоднократно хвалил Вэнса за внешний вид и похудение.

Сам вице-президент пока шутливо отвечает на вопросы о соперничестве с Рубио за позицию преемника действующего американского лидера. Как он говорил, организация телевизионного соревнования за место «ученика Трампа» была бы вполне в стиле главы государства. В то же время Вэнс называл госсекретаря своим «лучшим другом» в администрации Соединенных Штатов.

5 июля российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой. Беседа продлилась почти 1,5 часа. Трамп назвал ее «очень хорошей». В частности, стороны обсудили ситуацию в Иране и на Украине, а также дальнейшие контакты Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп пошутил о своем переизбрании.

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