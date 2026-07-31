Офис Зеленского обратился в прокуратуру по поводу уголовного дела против Лукашенко

Офис украинского президента Владимира Зеленского обратился в офис генпрокурора Украины с просьбой рассмотреть возможность возбудить уголовное дело против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом агентству «Укринформ» рассказала руководитель управления информационной политики и коммуникаций ГП Марьяна Гайовская-Ковбасюк.

«Офис генпрокурора Украины получил обращение от офиса президента с просьбой рассмотреть возможность открытия уголовного производства в отношении Александра Лукашенко», — говорится в сообщении.

Обращение было зарегистрировано 30 июля, в настоящее время уголовные дела на основе этого обращения не возбуждали. По информации агентства, до этого в адрес офиса Зеленского поступило письмо от представителей белорусской оппозиции, в котором они просили дать правовую оценку действиям Лукашенко в связи с тем, что Белоруссия поддерживает проведение специальной военной операции на Украине.

До этого политолог Михаил Юспа заявил, что Киев надеется привести к власти в Белоруссии лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую, что и якобы является целью ряда провокаций в адрес Минска со стороны Киева.

В феврале Тихановская заявила о надеждах белорусской оппозиции на то, что в какой-то момент наступит время для «отвоевания» страны. А в марте она одобрила вступление белорусов в ВСУ и назвала общим противником Украины и Белоруссии «идеологию русского мира».

Кроме того, в мае Тихановская приезжала с визитом в Киев, чтобы встретиться с Зеленским и обсудить открытие так называемой «миссии демократических сих» Белоруссии на Украине.

Ранее политолог заявил, что Киев надеется привести к власти в Белоруссии Тихановскую.