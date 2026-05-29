Постпред Украины в ООН пригрозил Белоруссии «разрушительными последствиями»

Возможное нападение Белоруссии на Украину будет иметь разрушительные последствия для Минска. Об этом заявил постпред Киева в ООН Андрей Мельник, чьи слова приводит «РБК-Украина».

Во время заседания дипломат заявил, что в случае нападения с севера Украина будет действовать в соответствии со статьей 51 Устава ООН о праве на самооборону.

«Любая атака с севера вызовет немедленный и решительный ответ, а режим в Минске столкнется с разрушительными последствиями», - заявил Мельник.

В середине мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует атаковать страну НАТО из Белоруссии, а также готовит наступление с белорусской территории. Позднее он сообщил, что Украина готовит ответ на возможное наступление российских войск.

Командующий силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди заявлял, что Украина определила 500 целей на территории Белоруссии на случай ее вступления в конфликт.

Ранее Зеленский язвительно прокомментировал предложение Лукашенко о встрече.