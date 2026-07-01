Политолог назвал конечную цель провокаций Киева в адрес Белоруссии

После атаки на автобус в Брянской области, а также угроз ликвидировать некие ретрансляторы в Белоруссии, украинский лидер Владимир Зеленский может продолжить повышать ставки до тех пор, пока Минск не втянется в военный конфликт. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Михаил Юспа.

Он напомнил, что Зеленский уже заявлял о том, что белорусские нефтеперерабатывающие заводы снабжают топливом Россию. Если Киев попытается их уничтожить, последствия будут крайне серьезные, считает эксперт.

«Горячая стадия позволит наносить удары по территории Белоруссии, которые украинская пропаганда назовет превентивными. Запад скажет, что, действительно, эти удары, дескать, нацелены на то, чтобы обезопасить Украину и не являются агрессией со стороны ВСУ. И, таким образом, втянут Республику Беларусь в противостояние», — сказал Юспа.

И под этим соусом они попробуют поставить лидера белорусской оппозиции Светлану Тихановскую на трон, предположил политолог.

17 июня украинские военные нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. В результате удара женщина, сопровождавшая детей, получила несовместимые с жизнью травмы, а несколько подростков и взрослых получили ранения.

19 июня Зеленский дал президенту Белоруссии Александру Лукашенко неделю на то, чтобы он убрал с границы ретрансляторы, которые якобы помогают российским военным наводить дроны на цели на Украине, и пригрозил, что в случае отказа ВСУ «сделают это сами».

24 июня президент Украины сообщил, что ретрансляторы на территории Белоруссии прекратили работу. Он уточнил, что эти устройства перестали функционировать с 22 июня.

Ранее в Совфеде заявили о «консолидированном отпоре» в случае атаки ВСУ на Белоруссию.