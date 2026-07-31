Медведев назвал главного инициатора политики санкций против России на Западе

Основным инициатором деструктивной политики антироссийских санкций на Западе выступает Европейский союз (ЕС). Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.

«Инициаторами этой деструктивной политики в настоящий момент, прежде всего, является Европейский Союз. Соединенные Штаты продолжают эту же линию, по сути. Япония, Канада, Австралия постоянно нарушают законные интересы российского бизнеса за границей», — подчеркнул политик.

29 июля Медведев заявил, что санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. По его словам, страну сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения.

До этого президент Владимир Путин сообщил, что Россия сталкивалась с давлением еще до «Русской весны» в 2014 году и после, но «с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход». По его словам, Запад ставит мировые рекорды по количеству антироссийских санкций, «по их бесполезности» и ущербу, который они в первую очередь наносят самим авторам ограничений и народам стран Европы.

Ранее Медведев заявил о разочаровании Запада.