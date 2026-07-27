Россия сталкивалась с давлением еще до «Русской весны» и после, а в последние годы западные страны ставят мировые рекорды по санкциям, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам главы государства, Россию пытались сдерживать, вводили против нее незаконные ограничения и до 2014 года, и после.

«Но с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход, просто ставит мировые рекорды <...> и по числу так называемых санкций, и по их бесполезности, по ущербу, который эти санкции наносят прежде всего самим авторам и инициаторам, народам некоторых европейских ... государств», — добавил президент.

В июне Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума заявил, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от €1,5 до 2,5 трлн. При этом, отметил президент, сейчас происходит переоценка этих показателей, и она многих приводит к мысли о том, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами.

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.