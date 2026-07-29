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Политика

«В истории такого не было»: Медведев раскрыл число введенных против России санкций

Медведев: против России введено запредельное количество санкций
Екатерина Штукина/РИА Новости

Санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций», — отметил политик, выступая с лекцией на «Территории смыслов».

По его словам, за все время против России ввели около трех десятков тысяч санкций. Медведев заявил, что Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до «Русской весны» в 2014 году и после, но «с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход». По словам главы государства, западные страны ставят мировые рекорды по числу антироссийских санкций, «по их бесполезности» и ущербу, который они в первую очередь наносят самим авторам ограничений и народам европейских стран.

В июне Путин заявил, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от €1,5 до 2,5 трлн. Он отметил, что сейчас происходит переоценка этих показателей в Европе. Многие приходят к мысли, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами, добавил президент.

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.

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