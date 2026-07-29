«В истории такого не было»: Медведев раскрыл число введенных против России санкций

Санкции, введенные против России, являются запредельными по своему количеству. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

«Нет ни одной страны в мире, да и в истории такого не было, чтобы было такое количество санкций», — отметил политик, выступая с лекцией на «Территории смыслов».

По его словам, за все время против России ввели около трех десятков тысяч санкций. Медведев заявил, что Россию сейчас испытывают на прочность, в том числе с экономической точки зрения.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия сталкивалась с давлением еще до «Русской весны» в 2014 году и после, но «с 2022 года Запад запустил русофобскую машину уже на полный ход». По словам главы государства, западные страны ставят мировые рекорды по числу антироссийских санкций, «по их бесполезности» и ущербу, который они в первую очередь наносят самим авторам ограничений и народам европейских стран.

В июне Путин заявил, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от €1,5 до 2,5 трлн. Он отметил, что сейчас происходит переоценка этих показателей в Европе. Многие приходят к мысли, что, может быть, лучше возвратиться к сотрудничеству с российскими партнерами, добавил президент.

Ранее Путин объяснил, почему санкции против России незаконны.