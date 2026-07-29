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Политика

Медведев заявил о разочаровании Запада

Медведев: Запад хотел подчинить Россию своей воле, но ему это не удалось
Екатерина Штукина/РИА Новости

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Запад хотел через договоренности подчинить Россию, но не смог и испытывает сейчас разочарование. Об этом сообщает РИА Новости.

«Был период, когда они, видимо, считали, что они смогут с нами условно договориться, а на самом деле просто подчинить нас своей воле. Ну, имею в виду, прежде всего, западные страны. Но им не удалось. И они испытывают жесточайшее разочарование», — сказал политик в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».

По словам Медведева, Запад не скрывает, что использует Украину как таран для попытки уничтожить Россию. Он также отметил, что противники всегда пытались расшатать ситуацию в стране, потому что им не нравится, что россиянами невозможно командовать.

28 июля Медведев назвал слухи о мобилизации частью пропаганды врага, направленной на дестабилизацию обстановки перед выборами в России. Он также отметил, что у противника не хватает людей, поэтому на Украине вынуждены силой принуждать граждан к службе. Он призвал полномочных представителей президента в федеральных округах, глав регионов и представителей Минобороны вести разъяснительную работу, чтобы люди понимали истинную ситуацию, и подчеркнул, что необходимости в мобилизации нет.

Ранее Медведев назвал патриотами россиян, заключивших контракты с ВС РФ.

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