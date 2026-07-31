В МИД России пообещали продолжить поддержку организации профобразования ветеранов СВО

Министерство иностранных дел России продолжит содействовать организации дополнительного профессионального образования ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании организаторам и участникам церемонии вручения дипломов выпускникам программы допобразования МГИМО.

«Министерство иностранных дел, наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов специальной военной операции», — сказал министр.

28 июля президент России Владимир Путин назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти. По словам главы государства, власти должны моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к семьям участников спецоперации.

В июне Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников СВО и их семей дополнительные меры поддержки. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, спорта и туризма.

Ранее Памфилова рассказала, в какой сфере будут востребованы участники СВО в мирной жизни.