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Политика

В МИД России пообещали продолжить поддержку организации профобразования ветеранов СВО

Лавров: МИД продолжит поддерживать дополнительное профобразование ветеранов СВО
Евгений Биятов/РИА Новости

Министерство иностранных дел России продолжит содействовать организации дополнительного профессионального образования ветеранов специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в послании организаторам и участникам церемонии вручения дипломов выпускникам программы допобразования МГИМО.

«Министерство иностранных дел, наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов специальной военной операции», — сказал министр.

28 июля президент России Владимир Путин назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти. По словам главы государства, власти должны моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к семьям участников спецоперации.

В июне Путин рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников СВО и их семей дополнительные меры поддержки. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, спорта и туризма.

Ранее Памфилова рассказала, в какой сфере будут востребованы участники СВО в мирной жизни.

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