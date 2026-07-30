Памфилова рассказала, в какой сфере будут востребованы участники СВО в мирной жизни

Участники специальной военной операции (СВО) на Украине, освоившие технику управления беспилотниками, в мирной жизни должны быть востребованы в сфере применения БПЛА. Такое мнение выразила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, передает РИА Новости.

«Это молодые ребята, образованные, глубоко патриотичные, нацеленные на то, чтобы Россию развивать, и в мирной жизни они должны быть востребованы», — сказала Памфилова журналистам.

Она отметила, что вернувшиеся с передовой участники СВО смогут работать в различных сферах, связанных с использованием беспилотников, в том числе в народном хозяйстве.

До этого президент России Владимир Путин выступил за предоставление участникам СВО возможности бесплатно получить второе среднее специальное образование. С таким предложением он выступил после того, как узнал, что часть бойцов после возвращения с фронта не может продолжать работу по прежней профессии из-за травм или по другим причинам. В связи с этим глава государства поддержал идею о создании для них условия для профессиональной переподготовки. Путин заявил, что подобная помощь необходима и должна быть реализована как можно скорее.

Ранее Кремль допустил избрание президентом участника СВО.