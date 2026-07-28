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Политика

Путин назвал важнейшей задачей поддержку бойцов СВО

Путин назвал поддержку бойцов СВО и их семей важнейшей задачей для властей
Станислав Красильников/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал поддержку бойцов СВО и членов их семей важнейшей задачей для всех ветвей власти. Об этом сообщает РИА Новости.

«Поддержка членов боевых наших дружин на поле боя и членов их семей чрезвычайно важна. Это одна из важнейших задач всех ветвей власти», — сказал он.

По словам главы государства, власти должны моментально реагировать на любые проявления несправедливости по отношению к семьям участников спецоперации. Путин поручил делать все необходимое, чтобы бойцы СВО ни в чем не нуждались.

В июне президент рекомендовал региональным и местным властям организовать для участников СВО и их семей дополнительные меры поддержки. Речь идет о расширении доступа к государственным и муниципальным услугам в рамках социального заказа, в том числе в сферах образования, здравоохранения, спорта и туризма.

15 мая Путин подписал указ, утверждающий единые базовые меры поддержки для участников СВО и их семей. Цель указа — обеспечить одинаковый подход к поддержке военнослужащих, ветеранов СВО, участников боев в приграничных регионах и ополченцев Донбасса с 2014 года. Среди предусмотренных льгот — скидки на посещение культурных и спортивных объектов, субсидия от 100 тыс. рублей на газификацию жилья, помощь в трудоустройстве, внеочередное санаторно-курортное лечение и приоритетное зачисление в образовательные учреждения.

Сегодня государство выстраивает комплексную систему сопровождения — от персональной помощи в поиске работы до поддержки предпринимательских инициатив. О том, какие возможности открываются для участников СВО, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин пообещал, что Россия добьется своих целей в ходе СВО.

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