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Политика

Макгрегор назвал «отрезвляющую» правду о происходящем на Украине

Полковник Макгрегор: Россия побеждает в конфликте на Украине
Dan Neal/U.S. Army

Россия побеждает в конфликте на Украине. Об этом на своей странице в соцсети Х написал бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Отрезвляющая правда заключается в том, что Россия побеждает в этой войне, а благосклонности Москвы к Вашингтону больше нет», — указал Макгрегор.

По его словам, НАТО не удалось добиться деэскалации в конфликте с Россией, что негативно отразилось на Украине. Эксперт заявил, что республика превратилась в кладбище из-за истощения личного состава и нехватки вооружений.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Совфеде высазались о сроках завершения СВО.

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