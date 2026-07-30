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Политика

Стало известно, когда Уиткофф и Кушнер посетят Киев

Уиткофф и Кушнер предположительно посетят Киев во второй половине августа
Global Look Press

Специальные представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер предположительно могут посетить Киев во второй половине августа. Об этом заявил корреспондент «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов и признана нежелательной) Алекс Рауфоглу в социальной сети X.

В это время, отметил он, состоятся мероприятия к Дню независимости Украины.

До этого газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что Уиткофф и зять американского лидера согласились посетить Киев в рамках усилий по урегулированию украинского конфликта. Уиткофф и Кушнер ранее не посещали столицу Украины.

Команды президентов США и Украины рассчитывают, что Уиткофф и Кушнер посетят Киев в ближайшие две недели, сообщил корреспондент FT Кристофер Миллер в соцсети X. Точную дату стороны пока не согласовали. По данным FT, поездка должна придать новый импульс дипломатическим усилиям США по урегулированию конфликта.

О том, что Уиткофф и Кушнер в ближайшее две недели собираются посетить Киев накануне сообщило и украинское издание «Страна.ua».

28 июля в Белом доме состоялись переговоры Зеленского и Трампа. Украинский лидер сообщил, что обсудил с американским коллегой производство ракет для ЗРК Patriot «и некоторые другие идеи, которые могут помочь». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков заявил о дуализме Трампа по Украине.

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