Песков заявил о дуализме Трампа по Украине

Россия видит дуализм в позиции президента США Дональда Трампа по Украине, но Кремлю импонируют заявления Вашингтона о готовности к мирному урегулированию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В американской позиции мы наблюдаем такой дуализм. С одной стороны, они поставляют оружие Украине, хотя президент Трамп говорит, что, дескать, мы не знаем, кому мы поставляем, мы НАТО поставляем, все остальное — не наше дело», — сказал Песков.

С другой стороны, США заявляют о своей готовности способствовать переговорам. России это импонирует, и Москва использует свою готовность для поддержания этого, добавил он.

При этом пресс-секретарь президента отметил, что реакция РФ на возможные новые предложения и формулы по разрешению конфликта будет зависеть от того, насколько они соответствуют интересам России.

До этого Трамп допустил, что российско-украинский конфликт будет урегулирован до окончания его полномочий в 2029 году. По его словам, президент РФ Владимир Путин готов заключить мирное соглашение.

Ранее стало известно, что Зеленский встретится с Трампом на следующей неделе.