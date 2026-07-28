Киев в ближайшее время могут посетить представители Трампа

«Страна.ua»: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев в ближайшие две недели

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и старший советник американского лидера Джаред Кушнер могут в ближайшие две недели посетить Киев. Об этом сообщает «Страна.ua».

«После встречи Трампа и (президента Украины Владимира) Зеленского украинские СМИ со ссылкой на источники пишут, что в ближайшие две недели в Киев могут приехать Уиткофф и Кушнер», — говорится в публикации.

Переговоры американского и украинского лидеров продлились около часа. Журналисты пресс-пула Белого дома обратили внимание, что украинского лидера препроводили в Западное крыло Белого дома, где расположен Овальный кабинет президента США, с бокового входа, не через парадный подъезд.

После встречи Зеленский заявил, что обсудил с американским коллегой Дональдом Трампом лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Также стороны поговорили об активизации дипломатического процесса. Зеленский назвал встречу с Трампом «хорошей».

Ранее в России рассказали, что Трамп хочет от встречи с Зеленским.