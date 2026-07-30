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Политика

В Иране разъяснили смысл удара по двум танкерам в египетском порту

NYT: атака на танкеры в порту Египта была предупреждением насчет ударов по Ирану
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Удар по танкеру в средиземноморском египетском порту Дамиетта был призван продемонстрировать уязвимость судоходства в Суэцком канале и показать, как конфликт на Ближнем Востоке способен еще сильнее подорвать мировую торговлю. Об этом пишет The New York Times cо ссылкой на два анонимных иранских источника «в сфере безопасности».

По их словам, «удар был призван показать, что глобальные морские перевозки и поставки энергоносителей могут быть еще сильнее нарушены, если Иран решит обострить ситуацию».

Через Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, проходит около 10% морских перевозок товаров. Он пропускает около 50 судов в день и является кратчайшим путем между Европой и Индийским океаном.

NYT отмечает, что Суэцкий канал не представляет собой альтернативу Ормузскому проливу, поскольку обслуживает другой торговый маршрут. Однако опрошенные изданием аналитики заявили, что его блокировка «вынудит суда совершать более длительные и дорогостоящие рейсы вокруг Африки через мыс Доброй Надежды».

Атака на пришвартованные в Дамиетте танкеры была осуществлена 29 июля с помощью беспилотников. Кем они были выпущены, до сих пор официально не установлено: Иран не взял на себя ответственность за этот удар. Одно атакованное судно принадлежит США, вторым владеет Греция.

Ранее в Египте сообщили об отсутствии человеческих потерь на горевших судах в порту.

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