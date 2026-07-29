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Общество

Дрон атаковал греческий газовоз в порту Египта

Reuters: подвергшийся атаке дрона в порту Египта газовоз принадлежит Греции
marinetraffic.com

Один газовоз, попавший под удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в египетском порту Дамиетта в Средиземном море принадлежит Греции. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.

Уточняется, что газовый танкер со сжиженным газом шел под флагом Бермудских островов. В него попал как минимум один дрон.

Комментируя инцидент, министерство нефти и природных ресурсов Египта заявило, что в результате удара пожар возник на двух кораблях.

Также Reuters ранее сообщал, что один газовоз, на борту которого вспыхнул пожар, принадлежит США.

До этого в Оманском заливе американские военные нанесли удар по танкеру со сжиженным нефтяным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранский газ. По данным телерадиокомпании IRIB, армия США выпустила по судну две ракеты. В результате удара не выжили два члена экипажа.

Ранее в Норвегии произошел взрыв на танкере с серной кислотой.

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