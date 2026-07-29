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Армия

Дрон атаковал танкер США в порту Египта

Reuters: в египетском порту Дамиетта дрон атаковал танкер США
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Один из горящих в египетском порту Дамиетта танкеров с сжиженным природным газом принадлежит США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey.

По данным агентства, беспилотник неизвестного происхождения ударил по американскому судну, после чего загорелись два танкера.

Египетская газета Al-Nahar писала, что пожар вспыхнул на нескольких газовозах и сухогрузах у порта Дамиетта, ведется оценка ущерба. По данным издания, силы гражданской обороны и компетентные органы начали борьбу с огнем, специалисты пытаются не допустить распространения пламени на другие части терминала. В ликвидации пожара задействованы сотрудники министерства нефти и природных ресурсов Египта.

До этого в Оманском заливе американские военные нанесли удар по танкеру со сжиженным нефтяным газом, ошибочно посчитав, что судно перевозило иранский газ. По данным телерадиокомпании IRIB, армия США выпустила по судну две ракеты. В результате удара не выжили два члена экипажа.

Ранее в Норвегии произошел взрыв на танкере с серной кислотой.

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