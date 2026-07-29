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Общество

В Египте сообщили об отсутствии человеческих потерь на горевших судах в порту

Egyptian Gazette: пожар на судах в порту обошелся без человеческих потерь
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

При пожаре на двух судах в египетском порту Дамиетта никто не пострадал, и человеческих потерь тоже нет. Об этом в среду сообщило министерство нефти и минеральных ресурсов страны, пишет Egyptian Gazette.

Огнем были охвачены судно-регазификатор и судно для хранения топлива. К месту происшествия сразу направили пожарные и спасательные бригады, а также сотрудников службы безопасности, которые действовали по установленному протоколу на случай чрезвычайных ситуаций.

«Ситуация была взята под контроль немедленно, в соответствии с планами экстренного и оперативного реагирования», — заявили в министерстве.

Контролировать ликвидацию последствий на месте прибыл министр нефти и минеральных ресурсов Египта Карим Бадави, который координировал действия со всеми привлеченными службами.

Технические специалисты продолжают работу на месте и оценивают последствия происшествия, отметили в ведомстве.

Власти призвали СМИ и пользователей соцсетей ориентироваться только на официальные заявления министерства, пообещав сообщать о развитии ситуации по мере поступления новой информации.

По данным морской охранной компании Ambrey, причиной пожара могла стать атака беспилотника на принадлежащий американской компании танкер-хранилище под флагом Маршалловых Островов. Согласно этой версии, дрон поразил судно Energos Winter, после чего огонь перешел на соседний танкер Gaslog Salem.

Ответственность за атаку никто на себя не взял. Судоходная компания Inchcape сообщила, что оба судна благополучно вывели за пределы порта, а работа других причалов и терминалов должна была возобновиться в ночное время.

Ранее беспилотники попытались атаковать нефтяные объекты Саудовской Аравии.

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