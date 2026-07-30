Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Политика

Зеленский провел масштабную кадровую ротацию в СБУ

Зеленский заменил начальников управлений СБУ в восьми областях страны
YouTube/Sky News

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальников управлений Службы безопасности (СБУ) в восьми областях страны. Его указы опубликованы на сайте офиса президента.

Замена начальников управлений СБУ коснулась Львовской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Кроме того, он назначил нового начальника Центра спецопераций (ЦСО) СБУ — вместо Евгения Хмары, исполняющего обязанности министра обороны страны. Теперь эту должность занимает бригадный генерал Олег Федорив.

Также Зеленский назначил бывшего министра экономики Украины Алексея Соболева замглавы офиса президента. А Тимур Ткаченко официально возглавил Киевскую областную государственную администрацию.

До этого президент Украины снял с должности главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка. Это произошло после смены главкома украинской армии — вместо Александра Сырского пост занял Михаил Драпатый.

Ранее Зеленский прокомментировал отставку Федорова с должности министра обороны.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Квартиру продали, а жильцы остались. 7 подводных камней покупки приватизированной квартиры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!