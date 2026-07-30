Зеленский провел масштабную кадровую ротацию в СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский сменил начальников управлений Службы безопасности (СБУ) в восьми областях страны. Его указы опубликованы на сайте офиса президента.

Замена начальников управлений СБУ коснулась Львовской, Житомирской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Тернопольской и Черновицкой областей.

Кроме того, он назначил нового начальника Центра спецопераций (ЦСО) СБУ — вместо Евгения Хмары, исполняющего обязанности министра обороны страны. Теперь эту должность занимает бригадный генерал Олег Федорив.

Также Зеленский назначил бывшего министра экономики Украины Алексея Соболева замглавы офиса президента. А Тимур Ткаченко официально возглавил Киевскую областную государственную администрацию.

До этого президент Украины снял с должности главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка. Это произошло после смены главкома украинской армии — вместо Александра Сырского пост занял Михаил Драпатый.

Ранее Зеленский прокомментировал отставку Федорова с должности министра обороны.