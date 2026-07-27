Зеленский прокомментировал отставку Федорова

Отставка Михаила Федорова с должности министра обороны Украины связана с необходимостью выстраивания эффективной системы во время боевых действий, нельзя тратить время на урегулирование конфликтов между различными структурами. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью Sky News.

По его словам, споры внутри структур не должны влиять на принятие тех или иных решений, имея в виду трения между военным ведомством республики и генштабом.

«У меня нет времени на разговоры или переговоры. Нет времени сначала выслушать одну сторону, а потом другую, потому что две стороны не готовы встречаться каждый день. И мне не нужно выяснять, кто из них прав, а кто нет», — сказал Зеленский.

Он заявил, что Украине необходим новый подход к мобилизации. Кроме того, стране нужно единство между генштабом и минобороны, указал политик.

15 июля Зеленский отправил Федорова в отставку. СМИ писали, что одной из причин увольнения стал конфликт уже бывшего министра обороны с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Александром Сырским, который на текущей неделе также ушел в отставку. При этом глава государства предложил Федорову стать вице-премьером по вопросам военных инноваций, но тот сообщил, что согласен вернуться только на должность главы минобороны.

Ранее экс-премьер Украины указал на вмешательство двух стран в дело Сырского и Федорова.