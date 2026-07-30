Зеленский назначил нового замглавы офиса президента Украины

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Бывший министр экономики Украины Алексей Соболев назначен замглавы офиса президента. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Алексей сосредоточится в команде офиса на экономическом направлении и будет работать в координации с премьер-министром Украины Сергеем Корецким, министром экономики Александром Кравченко, другими чиновниками, областными и местными властями», — говорится в публикации.

30 июля посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник заявил, что Владимир Зеленский решил сменить состав правительства, чтобы взять реванш за прошлогодние неудачи.

По его мнению, глава соседнего государства «почувствовал себя сильнее и увереннее» после того, как получил от Европейского союза (ЕС) и НАТО различные транши или их обещания.

22 июля президент Украины снял с должности главу Генштаба ВСУ Андрея Гнатова и назначил на его место Игоря Скибюка.

Ранее Зеленский прокомментировал отставку Федорова.