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Политика

В МИД РФ связали смену правительства Украины со стремлением к реваншу

Мирошник: Зеленский сменил правительство, чтобы взять реванш за прошлые неудачи
Emrah Gurel/AP

Украинский президент Владимир Зеленский решил сменить состав правительства, чтобы взять реванш за прошлогодние неудачи. Об этом заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник, пишет ТАСС.

По его мнению, глава соседнего государства «почувствовал себя сильнее и увереннее» после того, как получил от Европейского союза (ЕС) и НАТО различные транши или их обещания.

«Он <...> решил, что пора бы пересмотреть все компромиссы, на которые он шел ранее», — сказал российский дипломат.

Мирошник обратил внимание, что в прошлом году Зеленский согласился на компромисс с «либеральными кругами». Он пошел на это, чтобы сохранить свое влияние в стране, подчеркнул посол.

12 июля текущего года украинский лидер объявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и анонсировал обновление состава правительства. Главой кабинета министров был назначен Сергей Корецкий, бывший председатель правления государственной группы «Нафтогаз».

Летом 2025 года Верховная рада Украины одобрила закон о сокращении полномочий антикоррупционных органов. Зеленский подписал документ в тот же день, но после этого в стране начались протесты. Более того, в ЕС выразили озабоченность таким решением Киева. На этом фоне глава государства был вынужден вернуть полномочия антикоррупционным органам.

Ранее журналисты узнали, что новый премьер-министр Украины разорил десятки компаний ради выгоды.

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